„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Maris Kõrvits: selleks, et me koos oleks, on pidanud Henry palju pingutama, mitte mina 

Minu seekordne hommikusöögi külaline on alates selle aasta jaanuarist Retro FMi kuulajaid äratav Maris Kõrvits (42). Jep, ta on räppar Genka kaasa ja uskuge või mitte, ka nelja lapse ema. Hommikusaadet Retro FMis teeb ta koos legendaarse Rauno Märksiga.

Maris Kõrvits on pikaajalise raadiotöö kogemusega, varasemalt on tema häält kuulda saanud nii Power Hit Radios kui Raadio 2s. Maris räägib, et raadio on tema suur armastus ja selles on midagi maagilist ning sellepärast ta 20 aastat tagasi raadiosse tööle läkski ja ametit vahetada ei kavatse.

Oma teise suure armastuse - elukaaslase, sellegi leidis Maris raadiost.