Eesti uudised Laagna tee surmasõitja rääkis kohtus enda versiooni: minu ees oli tühi tee ja siis tekkis sinna Volvo Kristjan Väli , täna 20:15 Jaga: M

GALERII

MIS JUHTUS ENNE AVARIID? BMW juht Isa Khalilov ja tema kaitsja Vladimir Sadekov (fotol vasakul) ja Chevrolet’d roolinud Vjatšeslav Kalašnikov ning tema kaitsja Dmitri Školjar. Foto on tehtud veebruaris. Foto: Stanislav Moškov

„Juhtus nii, et sõitsime ühes suunas,“ lausub Isa Khalilov kohtusaalis ning väidab, et mingit kokkulepitud võidukihutamist läbi Tallinna tänavate polnud. Ka teine kohtualune – Vjatšeslav Kalašnikov – ütleb, et nad liikusid samas suunas juhuslikult ja ta on üleüldse väga eeskujulik autojuht.