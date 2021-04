Sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja digiloo veebilehtedele lähitundidel ligi ei pääse 

Teisipäeva õhtul kella 19:30st alates ei olnud võimalik ligi pääseda sotsiaalministeeriumi, terviseameti, digiloo jt sotsiaalministeeriumi haldusala veebilehtedele. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse sõnul probleemiga tegeletakse ning see laheneb lähiajal.

"Hetkel on mõjutatud on erinevad sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluvad veebid, mille kasutamisel esineb tõrkeid. Põhjuseks on häired andmekeskuse võrgu taristus. Lokaliseerime viga ning loodetavasti jääme planeeritud erakorralise hoolduse ajaraami kuni kell 21-ni. Sel ajal võivad toimuda täiendavad katkestused taastamaks teenuste toimimist," vastati TEHIKust.