Küsimus | Miks polikliinikus pole pandeemia ajal võimalik käsi desinfitseerida? 

Liisa Suba: Seadmete tootja on käinud korduvalt automaatdosaatoreid kontrollimas ja parandamas ning ühiselt tervisekeskuse töötajatega on aktiivselt otsitud probleemile lahendusi ja katsetatud erinevaid võimalusi. Eelmise nädala lõpul sai seadmete tootjaga kokku lepitud, et kuna senised lahendused pole olnud tõhusad, siis toimetatakse meie tervisekeskustesse uued käte antiseptikumi dosaatorid. Need on alates 12. aprillist kohal nii Mustamäe kui Haabersti tervisekeskuses. Tegemist on desostendidega, kus pumbaga dosaatorpudelid on kinnitatud metallist jala külge.