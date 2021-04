„JÄRGMINE PEATUS“ | Diginomaad Enelin elab elukaaslasega unistuste elu: päris paikseks ühte riiki ei suuda me vist kunagi jääda 

Enelin tegutseb turunduse vallas ning on tänaseks iseenda tööandja. Kui enne koroonaaega vahetas ta asukohta iga kolme kuu tagant (ning Eestisse jõudis vaid suvel), siis koroonaperiood on sundinud neid paiksemaks. Juba teist hooaega ollakse Mehhikos. Ka Enelini bulgaarlasest-ameeriklasest elukaaslane Tony on diginomaad, nii et koos on eriti mõnus sellist elustiili viljeleda. Enelin tunnistab, et ei kujuta ette, et nad jääksid kunagi täiesti paikseks – võib-olla mõneks ajaks siis, kui lastel on koolikohustus. Seda nimetab ta hetkel üsna kaugeks tulevikuks.