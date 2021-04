„P***SE, MA LASIN TA MAHA!“ George Floydi protsessi ajal hukkus veel üks mustanahaline mees 

20aastane Daunte Wright sõitis pühapäeval oma tüdruksõbraga Minneapolise serval asuvas Brooklyn Centeri asumis, kus politseipatrull tema sõidukit märkas. Selle numbrimärk oli aegunud ning korrakaitsjad pidasid nooruki kinni. Siis selgus, et tegelikult on Daunte kohta väljastatud arreteerimiskäsk (meedia teatel püstoli ebaseadusliku omamise eest).

Daunte ema Katie tuli poja hukkumispaika ning anus politseinikke pisarsilmi, et Daunte surnukeha tänavalt minema viidaks. Lisaks sõnas ta, et keegi ei anna talle juhtunu kohta mingit ametlikku infot. Ilmselt ette aimates, mis järgneda võib, palus Katie Wright, et kui meeleavaldajad kogunevad, jääksid nad tema poega mälestades rahumeelseks. Isa Aubrey Wright sõnas teleintervjuus, et temale ei mahu selline asi üldse pähe: kuidas saab pikaaegne politseinik sellise eksimuse teha?