Aleksei Morgunov | Kas haigekassast on ikka kasu? 

Esiteks kompenseeritakse haigekassa kaudu retseptiravimeid. Olenevalt diagnoosist kehtib Eestis ravimitele soodusmäär 50%, 75%, 90% või 100%. Kui ravimi hind on 5 eurot, siis seda soodustust on raske märgata. Samas, paljudel inimestel on ravimid, mis maksavad palju. Näiteks, 15mg rivaroksabaani (verevedeldaja) sisaldav tabletipakk maksab 65.52 eurot. Patsient saab seda ravimi 90% soodustusega 8.80 eest. Pole ju paha mitte maksta enda taskust iga kuu 65 eurot, eriti kui on pead kasutama ka muid ravimeid.

Hulgiskleroosi ravis kasutav ravim teriflunomiid maksab 809.33 eurot 28 tableti eest ning inimesed tarbivad seda pidevalt. Sellele ravimile rakendub haigekassa 100% soodustus, mille tõttu patsient maksab vaid 2.50 kuus. Nende ravimite nimekirja saab pikalt edasi jätkata. Uurige vahepeal, mis on teie poolt kasutatava ravimi reaalne hind soodustusteta. See võib teil üllatada.

Teiseks - kliinikus kasutatavad ravimid võivad olla veel kallimad, eriti kui me räägime bioloogilistest ravimitest ning vastumürkidest. Näiteks metotreksaadi mürgistuse puhul kasutatav bioloogiline ravim glükarpidaas maksab liigikaudu 20 000 eurot 1000 toimeühiku kohta. Vahepeal on ühe patsiendi jaoks vaja mitut sellist ravimit, ehk selle ravi hind kahe- või kolmekordistub.

Kolmandaks - operatsioonid ning uuringud. Tehke lahti oma digilugu ning vaadake, kui palju on haigekassa teie ravimise eest maksnud. Toon enda näited. Minu üks öö EMOs koos uuringutega maksis riigile 740 eurot ning operatsioon, mis sellele järgnes maksis rohkem kui 5000 eurot. Tegemist oli vältimatu abiga. Mina ei maksnud selle eest midagi, välja arvatud voodipäevad haiglas. Vaadake erakliinikumidest, kui palju maksavad analüüsid ja palju maksavad muud asjad, nagu näiteks MRI. See kõik on väga kallis ning seda kompenseeritakse täisulatuses. Sellist situatsiooni ei ole isegi kõikides Euroopa riikides, rääkimata näiteks meie idanaabrist.