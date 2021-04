Eesti uudised Kohustuslik või vabatahtlik? Riigieksamite reeglid laperdavad kui tuulelipp Asso Ladva , täna 19:50 Jaga: M

GALERII

VANAD HEAD AJAD: Sel kevadel riigieksami tegijaid nii tihedalt kokku kohe kindlasti ei lubata. Foto: Arno Saar

„Ega see olukord kõige parem pole, kui esimese riigieksamini on jäänud vähem kui nädal, aga täit selgust veel ei ole. Minu koolis teevad eesti keele ja matemaatikaeksami peaaegu kõik, sest neil on plaanis ülikooli edasi õppima minna. Koolieksam on see, mis paneb paljusid mõtlema,“ ütleb Tartu abiturient Henri.