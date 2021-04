Eesti uudised Täiesti ebanormaalne: õppetöö ülikoolis käib, aga tulemus võib jääda lahjemaks Asso Ladva , täna 18:51 Jaga: M

KAHJUM HARIDUSES: Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ütleb, et kogu hariduses tuleb võtta koroonaajastu distantsõpet kui kahjumit. Foto: Robin Roots

„Koroona-aastatesse hariduses tuleb suhtuda nagu Eesti majandusse – võtame kahjumi sisse ja läheme edasi. Mul on kaks lapselast ja ma näen, mida see distantsõpe tähendab, see on täiesti ebanormaalne. Ma loodan, et vaktsiinid, millega algavad kõik uudistesaated ja mis ajavad inimesi järjest rohkem hulluks, jõuavad viimaks kohale ning sügisest saame naasta normaalse õppetöö juurde,“ ütleb Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets.