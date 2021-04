FOTOD | Kohvik Toormoor lubas piirangutest hoolimata klientidel kohapeal süüa-juua, omanikud keeldusid kohale tulnud politseile ust avamast

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põdra sõnul teatati teisipäeval kella 16 paiku politseile, et aadressil Sulevimägi 1 asuvas toitlustuskohas Toormoor ei järgita valitsuse kehtestatud piiraguid – istutakse ilma maskita, teenindatakse inimesi, süüakse ja juuakse.

"Patrulli kohale jõudes oli asutuse uks suletud ning sees istus umbes 20 inimest. Politseinikud proovisid siseruumis olnud inimestega suhelda, et nad ukse avaks. Kuna korduvast vestlusest hoolimata keeldusid inimesed ust avama, hoiatasime sunni kasutamise eest," kirjeldab Põder.

"Kohale tuli toitlustuskoha poolne jurist, kellega meie ametnikud vestlesid ning tema loal ka sisenesid. Selgus, et keegi kohalolijaist ei kandnud maski ning laual olid söögid-joogid. Politsei fikseeris toimunu ja kohalolijate andmed ning edastas need Terviseametile edasiseks menetluseks, pärast mida kohalolijad lahkusid," lisab ta.

Põdra sõnul on politsei Toormoori alates 19.märtsist külastanud üheksa korda, kuna neile on teatatud, et seal rikutakse valitsuse kehtestatud piiranguid. Kõigil juhtudel edastati info ka terviseametile, kes määras kohviku omanikele sunniraha.

Toormoori kohvik on ka osa ühismeedia grupist “Maskita ettevõtted” ning nad reklaamivad end kohana, kus saab maskita käia, ja “vabade eestlaste kohtumispaigana”. Kohviku omaniku Marita Krulli sotsiaalmeediast leiab samuti koroonapiirangute vastaseid ja koroonat eitavaid postitusi.

Põdra sõnul ongi praegu politsei ülesanne tuvastada ka teenusepakkujaid, kes piirangutest kinni ei pea. "Valitsuse kehtestatud reeglite täitmise järelevalve eest vastutab terviseamet, kes kaasab teatud ülesannete täitmiseks politsei ametiabi korras. Näiteks kontrollib politsei avalikke siseruume ka juhul, kui meile või Terviseametile on laekunud teave, et rikutakse piiranguid. Niisamuti kontrollib iga jaoskond enda piirkonda jäävaid avalikke asutusi: poode, kohvikuid, juuksureid jms," selgitab ta.

Praegu kehtivate piirangute kohaselt on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatud on ainult toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täituvus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Klientidele tohib toitu kaasa müüa või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.