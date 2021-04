Juhtkiri | Suur lootus piirangute leevenemisele 

Samas hingavad valitsusele kuklasse nende endi seatud tähtajad, sest märtsi lõpus pikendatud piirangud on mõeldud kehtima 26. aprillini. Et too kuupäev kattub kevadvaheaja lõpuga, on õpilastel ja lapsevanematel tekkimas õigustatud küsimus, kas lastel on lootust naasta selle õppeaasta viimaseks veerandiks kontaktõppele. Haridusminister Liina Kersna ongi mõista andnud, et kui nakatumisnäitajad on soodsad, lubatakse algklassid eelisjärjekorras tagasi koolimajja. Ilmselt ei saa välistada piirkondlikke erisusi – kuigi see tähendaks paratamatult õpilaste ebavõrdset kohtlemist –, sest mida kiiremini taastada tavapärane õpe seal, kus vähegi võimalik, seda väiksemad on kogukahjud. Teisisõnu: miks peaks suletuks jääma nakkusvaba Hiiumaa kool, kui kolded on koondunud endiselt Harju- ja Ida-Virumaale? Saabuvad soojad ilmad võimaldavad aga planeerida välitunde mujalgi ja vanematele klassidele.