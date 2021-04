Õiguskantsleri palvel jäeti NETSi eelnõust välja põhiseadusvastased sätted

Madise ei täpsusta, mida ta täpsemalt põhiseadusvastaste sätete all mõtleb. Ta lisab, et lõplik hinnang NETSist kujuneb siis, kui riigikogu on seaduse vastu võtnud. „Küsimus sellest, kas tervishoiusündmusest on mõistlik kujundada politseisündmus, on poliitikute otsustada,“ rääkis õiguskantsler. Ta rõhutas, et seaduste puhul peab aru saama, milline riigiasutus millisel juhul mida tohib teha.