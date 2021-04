Krimi Politsei leidis Saaremaal kadunuks jäänud 50aastase Toomase üles Ohtuleht.ee , täna 16:51 Jaga: M

Foto: PPA

Politsei palus teisipäeval kaasabi selgitamaks Kuressaares kadunuks jäänud 50-aastase Toomase asukohta. Politsei teatas kolmapäeval, et Toomas on leitud – mees leiti Kuressaarest ning temaga on kõik korras.