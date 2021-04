Kuidas Sputnik JOKK-skeemiga Eestisse naasis 

Venemaa riigimeedia kõnetoru Sputnik lõpetas Eestis tegevuse 2019. aasta viimasel päeval, sest nende töötajaid ähvardas politseimenetlus. Sputniku organisatsiooni jaoks oli tegu vaba ajakirjanduse suukorvistamisega. Eesti riigiaparaat aga selgitas, et kuna Sputniku emafirma Rossija Segodnja juhiks on Euroopa Liidu sanktsioonide all olev Dmitri Kisseljov, siis ei tohi temaga seotud ettevõtted Eestis askeldada.