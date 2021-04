Nädalavahetusel saab taas kevadisemat ilma nautida 

Kolmapäeval (14.04) kaugeneb madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu taha ja selle mõju väheneb. Öö hakul sajab Eesti idaosas veel vihma. Pärast keskööd tõusva õhurõhu foonil on ilm juba sajuta. Päevaks muutub pilvekiht kõikjal hõredamaks ning selget taevast on enam. Tuul puhub valdavalt loodest ja läänest, päeval pöördub enam põhjakaarde ning on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval 7..10°C, meretuulega rannikul jääb 5°C ümbrusse.

Neljapäeval (15.04) kindlustab kõrgrõhkkond Skandinaavias positsiooni, laieneb servaga üle Läänemere ja hoiab ilma sajuta. Taevas on laialdaselt selge, vaid Lõuna-Eesti kohale võib laieneda Ukraina poolt survet avaldava madalrõhkkonna pilveserv, aga sadu meile ei jõua. Tuul puhub põhjakaarest ja muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval on 7..10, meretuulega rannikul kuni 5°C.

Reedel (16.04) jääb Eesti Skandinaaviat ja Soomet katva kõrgrõhuala mõjusfääri. Taevas on kas laialdaselt selge või siis õhukese kõrge pilvekihiga kaetud ja ilm on sajuta. Vaid Eesti lõunapiiri lähistele ulatuva madalrõhkkonna servast võib Võru- ja Valgamaale tihedamaid pilvi jõuda ning väike sabin vihma pole ka välistatud. Pingelisemaks muutuva rõhuvälja tõttu tõuseb kirdetuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 8..12, meretuulega rannikul kuni 5°C.

Nädalavahetus (17-18.04) tuleb kevadine. Üle Skandinaavia ja Soome laiub kõrgrõhkkond ning selle lõunaservas on meil sajuta ja laialdaselt selge taevaga ilm. Ida- ja kirdevool toob ka pisut mahedamat õhku ning õhutemperatuur on öösiti 0..+5°C ümbrusse, päeval tõuseb 10..15°C-ni, pühapäev võib veel kraad-paar kõrgemale kerkida, üksnes tuulele avatud rannikul jääb ikka 5°C ümbrusse. Tuule jahutav mõju on suur, sest lõunapoolse madalrõhkkonna survel puhub ikka võrdlemisi tugev kirdetuul.