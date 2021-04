Peeter Ernitsa suu suitseb? Rahvasaadik väidab, et kuulus NETS hakkab riiulis tolmu koguma, koalitsiooniesindaja pole sellega nõus 

„Midagi ei ole riiulis,“ kostab Ernitsa väidetele Siret Kotka, kes juhib riigikogu sotsiaalkomisjoni, mis juhibki üle riigi kuulsust koguvat nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (lühidalt NETS) muudatusi. Praegu on NETS läbinud riigikogus esimese lugemise ja nüüd vaatab komisjon läbi 169 muudatusettepanekut, et eelnõu siis taaskord riigikogu suurde saali hääletamisele saata.

„Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku, et võtta NETSist kiireloomuline asi välja. See puudutas haiguspäevade hüvitamist,“ selgitab Kotka, mida Ernits võib mõelda oma seisukohaga. „Praegu on niimoodi, et haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast on ajutine redaktsioon, mis lõppeb selle kuu lõpus. Kui riigikogu praegu ei pikenda seda, siis 1. maist läheb alaline meede edasi, mis tähendaks Eesti inimeste jaoks negatiivset olukorda: haiguspäevi hakatakse hüvitama alles neljandast päevast.“