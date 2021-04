FOTOD | Toompea ja Vabaduse väljak on meeleavaldajatest tühjad 

Politsei eemaldas riigikogu eest ka turvaaiad. "Täna võtsime Lossi platsil ära piirdeaiad, kuna viimastel päevadel on koosolek liikunud Vabaduse platsile. Kui hajutatuse tagamiseks tekib vajadus aiad uuesti kasutusele võtta, siis seda ka teeme. Politsei on ka täna südalinnas kohal, et koosolekul osalejatega aktiivselt suhelda, kui kogunemine peaks toimuma," teatas Põhja prefektuur sotsiaalmeedias.