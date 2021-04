VÕLGLASE PIHTIMUS: „Lootusetuse tunne on. Võid ju mõelda, et kõik läheb hästi, aga ei lähe...“

Esimene kiirlaen, et midagi hädavajalikku osta. Teine laen, et palgapäevani ära elada. Kolmas selleks, et esimesi laene tagasi maksta. Ja samamoodi edasi – otsatus laenurattas keerlevad kümned tuhanded eestlased. „Pahatihti võtavad naised lähisuhtes laenud enda peale. Naine võtab laenu, mees laristab,“ tõdeb kogenud kohtunik, kelle jutule end lõhki laenanud eestimaalased viimases hädas jõuavad.

39aastane Mari (nimi muudetud, täisnimi toimetusele teada – H. M.) elab koos oma hiljuti täisealiseks saanud pojaga. Lapse isaga mindi lahku juba siis, kui poiss veel väike oli. Nüüd on Mari abielunaine, ainult et oma mehega ta sisuliselt koos ei ela. Mees töötab välismaal ja käib kodus heal juhul kord kuus, siis ka vaid paariks päevaks.

„Jah, see on pikk teekond olnud...“ alustab Mari oma lugu. Ta on võlglane. Naisel on kaelas mitu laenu, millest suurimad võetud juba krooniajal. Hiljem lisandus veel mitu kiirlaenu. Üha paisunud laenukoormast on nüüdseks saanud 10 000 euro suurune võlg, millest naise enda jõud enam üle ei käi. Seetõttu pöördus ta kohtusse.