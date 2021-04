Politsei kriisistaabi juht: meeleavalduste eestkõnelejad ei võta vastutust 

„Politsei on igal meeleavalduse päeval valinud taktika vastavalt avalikul koosolekul osalejate käitumisele. Oleme iga päev olnud väljas inimesi suunamas nendega suhelnud ja piiranguid selgitanud. Nägime, et osalejate arvu kasvu tõttu ei suudetud hajutatuse nõudest kinni pidada,“ on politseinikud Põdra sõnul taktikavalikul paindlikud. „Kui avaliku korra rikkumise oht on kõrgem, on ka meie ressurss ja varustus sellele vastav. Kui inimesed kasutavad oma õigust rahulikult meelt avaldada ja piiranguid järgivad, siis pole politseil põhjust sellesse kuidagi sekkuda.“