Eesti uudised KAPO AASTARAAMAT | Sisserändajate kogukondades on tekkimas süsteemsed probleemid Viljar Voog , täna 20:45 Jaga: M

GALERII

OHTLIK: Eesti saatis mullu riigist välja terrorirühmitusega Islamiriik seotud isiku. Pilt on tehtud 2019. aastal Indias. Foto: FAROOQ KHAN / EPA / SCANPIX

Kaitsepolitseiamet toob oma tänavuses aastaraamatus välja, et viimase viie aasta jooksul on Eestis kolmekordistunud riskiriikidest pärit sisserändajate arv. „Riskiriikideks peame neid, kus on suur moslemikogukond ja kus tegutseb islamismist ajendatud terrorism, kus on toime pandud terrorirünnakuid,“ loetles kapo peadirektor Arnold Sinisalu.