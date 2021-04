Eesti uudised PEREARSTIKESKUSED MAADLEVAD KEELDUJATEGA: „Kardavad surra. Ütlevad, et ei taha vaktsiini kätte surra, parem sureme haigusesse.“ Liina Hallik, Kadri Kuulpak, Priit Pärnapuu , täna 20:15 Jaga: M

ENIM VAKTSIINIST KEELDUJAID ON IDA-VIRUMAAL: „Ootavad Sputnikut!" ohkab pereõde. „Mõned ei soovi üldse vaktsineerida. Mõned mõtlevad veel, kardavad. Mõned ütlevad, et ma pole kunagi vaktsineerinud ja praegu mul ei ole probleeme, kõik on korras."

Sellised perearstikeskused, kus keeldujaid on üle poole, jäävad peaaegu kõik Ida-Virumaale. „Helistame inimestele nii palju, et nädala lõpuks pole häält enam. Sadu kõnesid teeme. Me ei saa lubada, et ükski doos kaotsi läheks,“ räägib Narva perearstikeskuse arst.