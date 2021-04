NÄRVIDE MÄNG UKRAINA SERVAL: USA välisminister hoiatas venelasi 

Kreml ei eita, et sõdurid kogunevad, kuid nimetab toimuvat õppusteks. Ta hoiatab siiski, et ei jää venekeelse rahva saatuse suhtes ükskõikseks. Oma musklit näidatakse ka USA uuele presidendile Joe Bidenile, keda Ukraina peab oma kindlaks ja truuks liitlaseks. Washingtoni seisukoht on muidugi hukkamõistev. Välisminister Antony Blinken sõnas teleintervjuus: „Ma pean ütlema, et Venemaa tegutsemine Ukraina piirialade ääres tekitab minus tõsist muret. Sellepärast suhtleme väga aktiivselt ning koordineeritult oma Euroopa liitlaste ja partneritega. Seda muretunnet jagame me kõik.“ Teadaolevalt suhtles ta möödunud nädalal nii oma Prantsuse kui Saksa ametivendadega.

Nädalavahetusel külastas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi (pildil Ukrainas rindejoonel) Türgi riigipead Recep Tayyip Erdoğani, kellega tähistati strateegilise koostöö kestvust. Mõistagi mõlkus tal meeles ka idapiiril toimuv. Zelenskõi rõhutas ühisel pressikonverentsil, et Ankarale on Ukraina riigi territoriaalne ühtsus oluline. Kuigi Türgi võib oma NATO liitlaste, eriti USAga vahel jagelda ning Moskvaga sõbramehelikke samme teha, saab ta samas Kiieviga äärmiselt hästi läbi, kirjutab Al Jazeera. Zelenskõi on türklaste juures sage külaline ning kaks riiki teevad aktiivselt koostööd. Erdoğan hoiatas 2016. aastal peetud kõnes, et Mustast merest on saamas Vene järv. Türgi toetab sedagi väga, et Ukrainast, kelles ta näeb peale äripartneri ka omamoodi puhvrit Venemaa vastu, võiks ühel päeval samuti NATO liige saada.