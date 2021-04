Politsei: Jaak Madison väljendas seisukohti, mis kutsusid üles korrarikkumistele

Jaak Madison Foto: Robin Roots

EKRE eurosaadik Jaak Madison avalikustas esmaspäeval, et ta plaanib minna kohtusse, kuna politsei- ja piirivalveamet heitis ta abipolitseinike hulgast välja. Madison väitis sotsiaalmeedias, et ta vabastati rollist, kuna väljendas poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti. PPA esindaja sõnul vabastati poliitik aga abipolitseiniku ametist seetõttu, et ta väljendas internetis avaldatud saates seisukohti, mis kutsusid üles korrarikkumistele.