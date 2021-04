Seisukoht | Vanameistrite ülistuseks 

Vahepealsel neljal hooajal pole sõudjatele medaleid jagunud ning küllap oleks nii mõnigi nõrgema närvikavaga mees selle aja peale mõlad nurka visanud, selmet kuude kaupa kodunt ja peredest eemal vee peal võistlusteks põhja ladudes kümneid ning kümneid kilomeetreid mõõta. Ent Raja ja Endrekson olid eilegi paadis ning said üle tüki aja tunda taas medali magusat mekki, sõudes Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistlustel pronksile. Ühtlasi jõudsid nad oma karjääri 12. tiitlivõistluste medalini – olümpiaaladel on seda suutnud teha vaid vehkleja Irina Embrich.

Küllap annab see vanameistritele vaid indu juurde, et aastate, kui mitte aastakümnete jooksul tehtud ohverdused valada medalisse suvisel Tokyo olümpial. Tõsi küll, selleks tuleb kõigepealt mais Luzernis olümpiapilet välja võidelda. Kuid Raja ja Endreksoni praegust hoogu vaadates – seejuures ei valmistunud nad EMiks spetsiaalselt – ei näe ma mingit põhjust, miks nad ei peaks olümpiale jõudma. Seda enam, et nende paadikaaslased on noored ja vihased Kaspar Taimsoo (33) ja Jüri-Mikk Udam (26).