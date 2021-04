Juhtkiri | Eksamisegadus kurnab noori 

Aasta hiljem on kindel, et tänavu eksamid kindlasti toimuvad – eesti keele eksamit tehakse juba tuleval esmaspäeval –, kuid siiani on lahtine, kas riigieksamid on kooli lõpetamise eelduseks.

Selgus saabub sel kolmapäeval, kui vastav eelnõu tuleb riigikogus kolmandale lugemisele. Ent kuidas küll on niimoodi läinud, et tähtaeg õpilaste registreerumiseks eksamieelseks koroonaviiruse testimiseks on juba kukkunud, kuid pole selge, kas eksamil saab osalema terve aastakäik õpilasi või ainult soovijad? Eriti arvestades, et kui mullused lõpetajad suundusid koduõppele peamiselt alles eksamiteks kordamise perioodiks, siis tänavused lõpuklassid on koduõppe vaheldumist kontaktõppeperioodidega kogenud peaaegu terve õppeaasta vältel, mis tähendab, et suurenenud eksamiärevus ei saa kellelegi tulla üllatuseks.

Tõsi, kohustuslikud eksamid annavad ehk tõepoolest parima võimaliku ülevaate, kuidas on sedalaadi hariduseksperiment mõjunud erinevate eeldustega õpilastele, võrreldes vabatahtlike eksamitega, millest võtavad eeldatavasti osa pigem koduõppel paremini hakkama saanud ja need, kel on riigieksamite tulemusi vaja kandideerimiseks kõrgkoolidesse. Ent kas ei tuleks selline mõõduvõtt siis just nõrgemate õpilaste vaimse heaolu ja võib-olla ka füüsilise tervise arvelt? Kuna koroonaviiruse suhtes testimine pole kellelegi kohustuslik, kujutavad kooli lõpetamiseks rangelt kohustuslikud eksamid muu hulgas ohtu, et osa õpilasi ilmub eksamile kehva enesetunde kiuste.