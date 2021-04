Töötu ema tüssas nii arste kui ka haigekassat: teie süül jääb mu laps nälga! 

Õhtuleht on varem kirjutanud, kuidas Kivimäe perearstikeskuses, mille nimekaim arst on Karmen Joller, on suures koguses välja kirjutatud haigekassa rahastatud toitesegusid. Kuigi haigekassa peaks ka kontrollima, kuidas retsepte kasutatakse, jäi nii neil kui ka perearstikeskusel märkamata, et ühele patsiendile on välja kirjutatud hiiglaslikud kogused Neocate'i toitesegu, mis on mõeldud lastele, kellel on lehmapiimavalguallergia.