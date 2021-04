Eesti uudised „Ellujäämiseks on saabuv suvi kriitilise tähtsusega!“ Ida-Viru ettevõtted tahavad erandlikku massvaktsineerimist Toimetas Marvel Riik , täna 10:09 Jaga: M

Kuna Ida-Virumaal on üleüldine vaktsineerimine madal, tähendab see ka seda, et naasmine normaalse elutegevuse juurde on raskendatud. Foto: Martin Ahven

Üle poolesaja Ida-Virumaa ettevõtte on teinud ühispöördumise valitsusele, millega soovitakse maakondlikku vakstineerimiserandit ja vaktsineerimise vanusepiiri alandamist. Ühispöördumise eesmärk on leida lahendus olukorrale, kus Ida-Virumaa kipub maha jääma Eesti üleüldisest vaktsineerimisest.