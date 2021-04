Jaak Madison heideti abipolitseinike ridadest välja, eurosaadik kavatseb minna kohtusse 

Madison kirjutab sotsiaalmeedias, et ta vabastati rollist, kuna väljendas poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti. "Politsei- ja piirivalveamet (PPA) asus seisukohale, et poliitiliste ja maailmavaateliste seisukohtade avaldamine läheb vastuollu ametnike eetikakoodeksiga," kirjutab poliitik, lisades, et arutas veebisaates teoreetiliselt, kuidas võiksid Eesti kodanikud käituda juhul, kui valitsus hakkab läbi suruma põhiseadusega vastuolus olevaid seaduseid (Madisoni täispikka postitust loe allpool).

EKRE poliitiku sõnul heitis PPA ette, et Madison kutsuvat üles eirama hüpoteetilises olukorras seadust ning avalikkus võib arvata, et eurosaadik kannab edasi abipolitseinikuna politseiameti ametlikku seisukohta. "Lisaks leidis PPA, et kuna ma kuulun erakonda ja mul on poliitilisi eelistusi, ei tohi ma võimul oleva valitsuse eesmärkidele vastu töötada," kirjutas Madison.

Eurosaadiku meelest politseid tema selgitused ei huvitanud ning PPA leidis, et on käitunud abipolitseinikule sobimatult. Madisoni meelest on otsus hämmastavam, et eelmise nelja aasta jooksul pole tema poliitilised seisukohad abipolitseinikutööd kordagi takistanud. "Mulle pole kordagi ette heidetud, et ma pole tööülesandeid abipolitseinikuna järginud neutraalsuse nõuet. Ma olen alati hoidnud lahus oma tööalast elu poliitikuna ja tööd politseis," kirjutab Madison.

Madison ei nõustu enda abipolitseinikute ridadest välja arvamisega ning soovib, et olukorrale annab õigusliku hinnangu kohus.