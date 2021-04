Politsei esitas Getulio Aurelio Fredole kuriteokahtlustuse  

Getulio Aurelio Fredo käis politseis koos kaitsja, vandeadvokaat Robert Sarvega. Getulio Aurelio Fredo andis tunnistusi, talle esitati kahtlustus. Nimelt on treenerit avalikult süüdistanud seksuaalses ärakasutamises naisjalgpallur, kelle väitel toimus see siis, kui ta oli 14aastane. Samas see ei olnud Getuliole esitatud kahtlustuse sisuks, selgitas Sarv Õhtulehele. Sarv kommenteeris esitatud kahtlustust nii: „Andsime põhjalikud ütlused ligi 7,5 tunni jooksul. Käisime selle aja jooksul vaid korra WC-s ja saime 0,5 liitrit vett. Jätkame tööd alusetute süüdistuste ümberlükkamise nimel.“

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild on varasemalt öelnud, et jalgpalliliidult laekunud materjalidest ilmnes info võimalike kuritegude kohta, mis andis aluse kriminaalmenetluse algatamiseks. „Uurime episoode, mis toimusid ajavahemikul 2014-2019 ning kannatanuid on hetkel kaks. Oleme viinud läbi esimesed menetlustoimingud ja kuulanud üle kannatanud ning jätkame koos politseiga asjaolude välja selgitamist,“ rääkis Sild.

Varasemalt on Sarv öelnud, et jalgpalliliit pole avaldanud treeneri kohta käivate süüdistuste osas lisadetaile. „Saime alles 31. märtsil teada need ülejäänud kaks juhtumit. Jalgpalliliit meile nende kohta infot ei avaldanud,“ lisas Sarv.