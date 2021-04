Kohtuasjas saladuse kohustuse rikkumine tõi kriminaaluurimise 

See inimene rikkus tsiviilasjas kohaldatud saladuse hoidmise kohustust, avaldades ja tutvustades kolmandatele isikutele Tartu maakohtu määrust ja samas tsiviilasjas politsei- ja piirivalveameti vastuskirja, kinnitades ise korduvalt, et tegemist on materjalidega, mida tal pole lubatud avaldada ja mille avaldamise eest on ette nähtud kriminaalvastutus.