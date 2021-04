Eesti uudised Kohtuasjas saladuse kohustuse rikkumine tõi kriminaaluurimise Siim Randla , täna 06:43 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Lõuna ringkonnaprokuratuur on lõpetanud kriminaalmenetluse inimese suhtes, kes tutvustas kõrvalistele inimestele kohtuasja materjale, millega rikkus saladuse hoidmise kohustust. See inimene rikkus tsiviilasjas kohaldatud saladuse hoidmise kohustust, avaldades ja tutvustades kolmandatele isikutele Tartu maakohtu määrust ja samas tsiviilasjas politsei-ja piirivalveameti vastuskirja, kinnitades ise korduvalt, et tegemist on materjalidega, mida tal pole lubatud avaldada ja mille avaldamise eest on ette nähtud kriminaalvastutus. Prokurör leidis, et kriminaalmenetlus on võimalik oportuniteedi alusel lõpetada avaliku menetlushuvi puudumise tõttu . Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse ja kohustas inimest maksma 500 eurot riigituludesse.