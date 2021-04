Mees peaaegu abiellus vale naisega, kui Google Maps ta valele peole juhatas 

27aastane naine Ulfa, kelle kihlusele mees sisse sadas, ei teadnud, et mees sisenes valesse majja, sest naine viibis parasjagu jumestaja juures.

Õnneks mõistis mehe poolne külaline, et sisse sadanud peigmees ei olnud see õige. "Mees ütles, et Google Maps juhatas ta meie peole," ütles Ulfa.