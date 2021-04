Repliik Eestlane Inglismaalt | Kuhu need illegaalid pannakse Irja Ahetaja, Inglismaalt , täna 10:09 Jaga: M

Eesti toetab pagulasi Foto: ALDO LUUD

Ühendkuningriigi siseministri Priti Pateli ettepanek illegaalse immigratsiooni ohjeldamiseks kannab nime One Stop ehk üks peatus. Britid arvavad, et just nemad on pealetungivate illegaalsete immigrantide osas kõige hullemas seisus, sest pagulastest pungil paadid muudkui randuvad. Enamuses on saabujad noored täis elujõus mehed, kes teekonna ja ohtliku merereisi üle elavad. Pagulased maksavad liigkasuvõtjatest inimsmugeldajatele 30 kuni 40 tuhat eurot, et jõuda lubatud saarele. Selliste summade saamiseks on terve suguselts kokku kraapinud oma viimased veeringud, sest inimkaubitsejad lubavad kindlat asüüli ning helget tulevikku kogu vahmiilile.