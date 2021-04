Juhtkiri Juhtkiri | Aitab vaktsineerimisskandaalidest Ohtuleht.ee , täna 20:03 Jaga: M

Värske raporteerimisega, et Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud veerand miljonit elanikku on umbes sama lugu nagu nõukaaegse trafaretse hinnanguga pidevate kommunaal- ja toiduprobleemide kohta – esineb veel üksikuid puudujääke, aga muidu on kõik kõige paremas korras. Nii tundub veerand miljonit esmapilgul suur arv, aga klaas pole ometi isegi pooltühi, sest kolmveerand miljonit pole veel kaitsesüsti saanud. Enamgi veel – ligi pooled üle 70-aastased on ikka veel vaktsineerimata hoolimata sellest, et vaktsineerimiskava peab just eakate kaitsesüstimist prioriteediks. Kui veel arvestada, et suure osa vanemast eagrupist moodustasid hooldekodude massvaktsineerimised, siis paistab ülejäänud 70+ kontingendi süstimine eriti kehvas valguses.