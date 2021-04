Ene Pajula | Arkadi Popov presidendiks, arvab mammi 

Siiski on vahepeal juhtunud mitu asja, mis mammile heameelt teevad. Üks oli nimelt see, kui Tarmo Jüristo asutas möödunud aastal vastukaaluks Varro Vooglaiu SAPTK-le liberaalset maailmavaadet propageeriva sihtasutuse Liberaalne Kodanik ehk (SALK). Ja nüüd teatas TransferWise'i asutaja Taavet Hinrikus, et tehnoloogiaettevõtted teevad erakondadele päris korraliku annetuse selleks, et muuta Eesti poliitmaastikku. Ja Hinrikus lisas, et nad toetavad avatud Eestit.

„Ma arvan, kui Eesti on väike riik ja kui me ehitame siia suured müürid ümber, siis see ei tööta kuidagi parema Eesti nimel,“ ütles Hinrikus. Ja see on just täpselt mammi mõte. Aga nagu ikka, on igas heas asjas ka midagi halba. Need tarkade meeste käigud ei ole paraku midagi sellist, mis lõhenenud rahvast ühendaksid. Aga mis siis ühendaks? Seda küsimust on mammi esitanud varemgi, aga vastust pole leidnud. Nõuame, et loll jutt suhu tagasi! Ei tee üldse välja, nagu poleks rumalust olemaski? Millegipärast tundub mammile, et vanarahva kindel teadmine – targem annab järele – siinkohal ei tööta. Riigi lolluse meelevalda jätmine oleks sama kui riigi- ja rahva reetmine. Nii et mammi tunded on kahetised nagu selles vanas salmis: suu laulab, süda muretseb.

Kibestunud kolhoosnikud

Kui nüüd nimetada veel midagi, mis mammit rõõmustab, siis on need targad noored inimesed. Ta sai tuleviku suhtes kohe kapaga lootust juurde, kui juhtus pärast masendavat Vox populi´t kuulama Toomas Sildami intervjuud just äsja 30aastaseks saanud helilooja ja dirigendi Rasmus Puuriga. Nii arukas, tasakaalukas, rahulik ja süvitsi kulgev jutt oli kui palsam mammi valutavale hingele. Ja mõni nädal enne seda vestles Vikerraadio Keelesaate juht Piret Kriivan Gustav Adolfi Gümnaasiumi abituriendi Calista Krassiga eesti noorte keelest ja noortekeelest. Mammi peab häbiga tunnistama, et tema polnud keskkooli abituriendina pooltki nii selge mõtlemise ja ütlemisega. Ja ei ole nii, et mammi nooruses oli lumi igas punktis valgem ja rohi rohelisem, kuigi paljud temaealised vist niimoodi mõtlevad.

Mammi saab aru nendest ekrelastest, kes on endised kolhoosnikud või enamgi veel, olnud seal tähtsatel ametikohtadel ning jäid Eesti taasiseseisvumisel kõigest ilma. Mõelda vaid, kui suured olid majandite palgad võrreldes paljude linnades olevate töökohtadega, lisaks oli seal võimalus pidada lehmi ja kasvatada pullikesi, üht-teist sai ka kõrvalt teha või näpata, majand ehitas maja või vähemalt andis korraliku korteri, aga siis tuli Ivar Raig ning kogu see hea elu haihtus päevapealt. Muidugi jätab see okkad hinge! Ja muidugi on süüdi need, kes praegugi seal eesotsas vehklevad!