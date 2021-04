Maailm ÜLLATAV, AGA TÕSI: Araabias valitsevad kosmost naised Ohtuleht.ee , täna 17:58 Jaga: M

Noura al-Matrooshi Foto: EPA/Scanpix

Kui tänavu veebruaris jõudis Araabia Ühendemiraatide kosmosekapsel Amal Marsi orbiidile, siis kinnitas seitsmest emiraadist koosnev riik, et kosmosprogrammi kallal töötanud teadlastest on neli viiendikku naised. Nüüd teatas AÜE asepresident, Dubai valitseja Mohammed bin Rashid al-Maktoum, et 4000 kandidaadi seast valiti emiraatide järgmised astronaudid. Üks neist on naine ‒ 28aastane Noura al-Matrooshi (pildil).