Eesti uudised Kompromissitu liiklusmiilitsa meenutus: võtsin juhiload kolhoosiesimeestelt ja alkohoolikust metsamajandi direktorilt ning lõpetasin Patarei vanglakambris 28 kriminaaliga Arvo Uustalu , täna 18:22

VIIMANE TÖÖPÄEV: Ülevaatuspunkt, kus Rein Nukki töötas 28 aastat, on mitte ainult suletud, vaid juba ka tehnikast tühjaks tehtud. Foto: Aldo Luud

2007. aastal kirjutas Chrysleri foorumis keegi automanik: „Kuulsin, et Aardla tänaval on päris karm ülevaatuspunkt.“ Talle teeb asjad selgeks teine Ameerika auto omanik: „Aardla tänaval on üks selline mees nimega Nuki Rein. Tema tegemised on Tartus omas valdkonnas sama kuulsad ja kuuluvad ühte selliste nimedega nagu Volkar, Mülleri Sass või siis Muna Jaan.“