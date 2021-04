Brasiilias ehitatakse uut hiiglaslikku Kristuse kuju 

"See on tähistamise ja pühendumise päev," ütles kohaliku omavalitsuse esindaja ja idee autori Adroaldo Conzatti poeg Gilson Conzatti.

Kaitsja Kristuse nimeline kuju on koos alusega 43 meetrit kõrge, mistõttu on see üks maailma kõrgem sirutatud kätega Kristuse kuju. Kuju laius ühe käe tipust teiseni on 36 meetrit. Kuju sisse tuleb lift ja üles vaateplatvorm. Võrdluseks on Kristuse Lunastaja kõrgus 38 meetrit ja laiuselt 28 meetrit.