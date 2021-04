Saint Vincenti saart katab vulkaanipursete järel tekkinud paks tuhk 

Valge tuhk katab Saint Vincentil hooneid ja teid. Mõnes piirkonnas on nähtavus äärmiselt raskendatud. Paks tolm on jõudnud juba lähedalasuvale Barbadose saarele.

Vulkaanipurske tõttu on tuhanded inimesed otsinud ohutut varjupaika. Umbes 16 000 inimest elab piirkondades, kus anti evakuatsioonikorraldus. Peaminister Ralph Gonsalves ütles, et varjupaikades on üle 3200 inimese.