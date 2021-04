VIDEOINTERVJUU | Õnnelikku pereelu nautiv Nõia-Ints: naised, palun ärge kirjutage mulle siivutuid kirju ja soovige minuga kokku saada! 

Meie esimeses intervjuus paotas Nõia-Ints pisut ust oma lapsepõlve.

Indrek, pärisnimega Taavo Einsoo on pärit paljulapselisest perest. Kahjuks viidi kuus venda ja kaks õde juba pisikeste põnnidena lastekodusse. Mees ei tea tänaseni, miks lapsed emalt ära võeti. Viiratsi lastekodust võeti väike poiss koos kaksikõde Ingaga kasuperre. Samuti Võrru. Kuna tema nimi kasuvanematele ei meeldinud sai ta uueks nimeks Indrek Puusepp. Alguses oli kõik hästi. Kui lapsed läksid kolmandasse klassi, hakkas kasuisa jooma. Purjus mees muutus vägivaldseks ning viskas 9-aastase poisi kodunt välja. Algasid hulkumised, koolist popi viskamised, pisivargused – oligi sillutatud tee kuritegevusele.

Täna on Indrek 44. aastane, sellest 22 aastat on ta istunud erinevates vanglates, viimased neist Jämejala Psühhiaatriakliinikus. „Kui sinna satud, võib juhtuda, et sa ei pääse sealt kunagi,” ütleb Ints. „Sealt viiakse sind otse hooldekodusse ja ongi kogu elu.”

Kuidas Indrek sealt siiski pääses ning Tinderist endale kihvti naise ja kasupoja leidis, vaata videost!