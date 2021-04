„SUHTEMINUTID“ | Probleemid magamistoas? Kuidas äratada energiat vaagnapiirkonnas? 

Probleemid magamistoas? Naiselikkuse kursuste juhendaja Karolin Tsarski annab nõu, kuidas tõsta oma iha.

Vaata videot!

Naiselikkuse kehastus, Karolin annab nõu, et iha äratamiseks on vaja lõdvestust. “Tuleb aru saada, kus sul on pinge ja kuidas sa selle pinge lahendad. Kui sul on näiteks rahaline pinge, siis sa pead lahendama oma rahalise pinge. Kui sul on füüsiline keha arvutist pinges, siis aitab näiteks massaaž või vann,” selgitab ta.