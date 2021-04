ERAKONDADE RAHAKOTT | Lähenevateks valimisteks on suutnud märkimisväärselt rasva koguda üksnes kolm erakonda 

Pärast kvartali lõppu on erakondadel kümme päeva, et esitada rahastamise järelevalve komisjonile aruanded. Lisaks tuludele annavad erakonnad aru ka oma kuludest. Need aruanded klapivad ideaalselt erakondade majandusaasta aruannetega. Seega esitatud aruannete abil on võimalik pidada arvet erakondade jooksva majandusliku seisu üle. 2019. aasta lõpu seis on teada majandusaasta aruandest. Seal kirjas olevale netovarale on võimalik juurde liita edasised tulud ning maha lahutada edasised kulud. Tulemuseks on erakondade nüüdne majanduslik seis.