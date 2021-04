USKUMATU! Juba rase naine jäi uuesti rasedaks 

Kuid tema erutus muutus järsult šokiks viis nädalat hiljem 12nädalase ultraheliuuringu ajal, kui sonograaf märkas midagi hämmastavat: tundus, nagu oleks Roberts järsku kandnud kahte last - üks neist oli tunduvalt vähem arenenud kui teine, vahendab NDTV.

"Ma arvasin, et midagi kohutavat on juhtunud," ütles Roberts. "Sonograaf vaatas mind ja ütles: "Kas tead, et ootad kaksikuid?" Kuid see polnud tüüpiline kaksikute komplekt, sai Roberts peagi teada. Tema raseduseks diagnoositi superfetatsioon, haruldane seisund, mille korral juba rase naine eostab teise lapse.

Robertsi rasedus on üks väheseid meditsiinilises kirjanduses registreeritud superfetatsiooni juhtumeid, ütles tema sünnitusarst David Walker. Superfetatsioon on nii haruldane, et Walker nägi selle diagnoosimisega vaeva. Oma 25 sünnitusabiaasta jooksul oli see midagi sellist, mida ta polnud kunagi varem näinud.

"Seda lihtsalt ei juhtu," sõnas Walker ja lisas, et enne selle seisundi enesekindlat diagnoosimist kulus mitu ultraheli. "Me olime mures, sest teine ​​kaksik oli palju väiksem. Alles regulaarselt ultraheli tehes ja nähes, et kasvumäär oli pidevalt kolm nädalat taga, saime aru, et see on superfetatsioon," selgitas ta.

Superfetatsioonijuhtude tegelik arv pole teada, kuid vastavalt 2008. aastal Euroopa ajakirjas Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology avaldatud aruandele oli sel ajal registreeritud vähem kui 10 juhtumit.

Tavaliselt takistavad raseduse ajal esinevad hormonaalsed ja füüsilised muutused teise kontseptsiooni tekkimist. Robertsiga see nii ei olnud. "Ovulatsiooni peatamise asemel vabastas ta umbes kolm või neli nädalat pärast esimest veel ühe muna ja muna suutis kuidagi imekombel viljastuda ja emakasse implanteerida," rääkis Walker.

Kui ta Robertsile ja tema elukaaslasele, 43aastasele Rhys Weaverile diagnoosi pani, oli see tohutu šokk, ütles Roberts, kellel on ka 15aastane tütar. "Teavet sellise situatsiooni kohta on väga vähe, sest seda ei tohiks juhtuda," ütles Weaver. "See oli lihtsalt pöörane uudis."