Urmas Sule koroonapatsientidest: intensiivipatsientide arv püsib kõrgel 

Urmas Sule selgitab, et uute haiglaravile saabuvate patsientide arv väheneb tasapisi, kui silmas tuleb pidada, et mõningail päevadel on korraga tulnud rohkelt haigusjuhte ning nüüd on paljudel samaaegselt ravi lõpetatud. Kolmandaks tuleb Sule sõnul arvesse võtta ka surmajuhtumeid, mis haiglates voodikohti tühjendavad.