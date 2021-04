Austria lõpetas koroonavaktsiini Sputnik V-d puudutavad läbirääkimised Venemaaga  

„Läbirääkimised Venemaaga on lõpetatud, mis tähendab, et vaktsiini importimine Austriasse on nüüd võimalik," ütles kantsler. Ta ei täpsustanud, kui suure partiikoguse impordist räägitakse ning millal saab tehing toimuda, kirjutab Lenta.ru.

Eelnevalt aprillis teatati, et Austria võimud kaaluvad Sputnik V iseseisvat registreerimist. Küll aga spekuleeriti meedias, et parim variant Viini jaoks oleks saada ametlik luba Euroopa Raviametilt (EMA).

Ta mainis, et mõned Euroopa riigid kasutavad mitut vaktsiini, sealhulgas Sputnik V-d, näiteks Serbia või Ungari. „Mis on nende riikide suur eelis, sest nad saavad vaktsineerida enda rahvast palju kiiremini. See päästab inimelusid ja säilitab töökohti," ütles Kurz, avaldades lootust, et riik suudab taotleda Venemaa vaktsiini.