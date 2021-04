Pärnus mürgistuse saanud töötajad kandsid kaitseriietust 

Tänaseks on teada, et inimesed kandsid maske ja kaitseriietust, kuid juba neljapäeva õhtul hakkas ühel töötajal halb, vahendab ERR-i uudisteportaal raadiouudiseid.

Reedel selgus, et ka teistel töötajatel on sarnased sümptomid.

Varasemalt on Lääne päästekeskuse päästetööde juht Tarmo Voltein Õhtulehele selgitanud, et palytoxin on bioloogilise päritoluga mürkaine, mis tekib korallide elutegevuse käigus. „Akvaariumi sisse seadmise käigus puutusid korallid kokku õhuga, mille tõttu paiskus õhku mürkainet. Teadaolevalt on sellist juhust olnud maailmas vaid paaril korral."