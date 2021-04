Mart Helme asutab riigikogus Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupi 

Helme sõnul on see appikarje föderaliseeruva Euroopa vastu, kus vohab neomarksistlik ideoloogia, sest tema väitel üritatakse Euroliidus ajalugu ümber kirjutada ning kehtestada tsensuur, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ma ei saa rääkida praegu erakonna eest tervikuna. Aga ma tahan veel kord rõhutada: ei mina ega meie erakonna liikmete absoluutne enamus ei ole Euroopa Liidu kui rahvusriikide ühenduse ja Euroopa Liidu kui majandusühenduse vastu. Me oleme Euroopa Liidu kui föderaalriigi vastu, oleme vastu Euroopa Komisjonile kui Euroopa valitsusele, oleme vastu Euroopa ühismaksudele ja oleme Euroopa ühtse poliitilise ideoloogia kehtestamise vastu," lisas Helme, et võib-olla on vaja muuta ka erakonna programmi.