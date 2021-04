Maailm Suessi kanalisse kinni jäänud laev ei saa veel niipea välja Toimetas Valeria Filippova , täna 15:16 Jaga: M

Kaubalaev Ever Given, mis Suessi kanalis liiklust blokeeris, on endiselt seal. Foto: Reuters/Scanpix

Egiptuse võimud ei vabasta Suessi kanalit märtsis ligi nädalaks blokeerinud massiivset konteinerlaeva enne, kui selle omanikud on kohalike võimude sõnul nõus maksma kuni miljard dollarit hüvitist.