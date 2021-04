HULLUD PÄEVAD KOROONA AJAL: kas Stockmanni ja Kaubamaja suurtel allahindlustel osteldi sama innukalt virtuaalselt? 

Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk tõdeb, et Osturalli esimeste päevade tulemuste pealt saab öelda, et kampaaniad olid väga oodatud.

Siiski ei asenda virtuaalne shoppamine füüsilist ostlemiskogemust, tõdeb Kolk. “Vaatamata e-poe suurtele kasvudele ei saa siiski e-Osturalli ja selle käibenumbreid võrrelda harjumuspärase kampaaniaga, mil kauplused avatud on olnud. Ka väga hea e-pood ei asende Kaubamaja Tallinna ja Tartu südalinnas asuvaid füüsilisi kaupluseid. Nii meie ise, kui meie kliendid, igatseme isiklikku suhtlust, melu ja nõuandva müügi võlusid,” tunnistab ta.

Millised tooted ostlejatele enim huvi pakkusid, on veel vara öelda. “Kuna Osturalli on unikaalne kampaania selle poolest, et iga päev lisanduvad kampaaniasse uued tooted, siis rallitajate eelistustest saame kokkuvõtteid teha alles kampaania lõppedes,” sõnab ta.

Kuid Osturallil on Kolki sõnul alati popid olnud nii brändi- kui kodutooted. “Osturalli üheks tõmbenumbriks on kindlasti head eripakkumised kvaliteetsete brändide moekaubadele. Kodu kaunistamise ja sisustamisega on aktiivselt tegeletud terve aasta vältel, mil kodus on veedetud rohkem aega. Ka kodutehnikat ostetakse palju ning nii on ka rallilt kodudesse jõudnud nii espressimasinaid kui ka robottolmuimejaid. Ilutooteid soetatakse Osturallil alati hea meelega ning siin ei ole erandit ka sellekevadise virtuaalse ralli puhul. Lastekaupade müügiedetabelit juhivad kevadhooajale kohaselt tõukerattad ja kiivrid,” räägib ta.

Stockmann Grupi turunduse ja kliendikogemuse direktori Katre Uibomäe sõnul pingutati nii möödunud kevadel, eriolukorra ajal, kui tänavuste piirangute ajal, et kampaaniale omaseid häid pakkumisi teha. Sel aastal keskendus kaubamaja kodukaupadele, mille osas on nõudlus Uibomäe sõnul viimase aastaga oluliselt kasvanud.

“Ühtedeks populaarsemateks kodubrändideks olid jätkuvalt Iittala ja Villeroy & Boch. Samuti oli endiselt valikus kvaliteetseid ja ka juba tuttavaid moebrände. Käesoleva aasta raames õnnestus meil kampaaniasse kaasata varasemast enam preemiumbrände ning disainertooteid, mis võeti klientide poolt hästi vastu, näiteks Louis Poulsen aegumatud valgustid,” räägib ta.