GALERII JA VIDEOD | Meeleavaldajad kogunesid taas Toompeale, ühes lapsed ja kringlid 

Kesklinna jaoskonna piirkonnapolitseinike sõnul algas päev rahulikult. "Loodame, et nii jääbki! Keskpäevaks oli väljakule kogunenud 60-70 inimest, kes kõik peavad seni piirangutest kenasti kinni. Aitame saabunud inimesi suunata hajutatud gruppidesse nii, nagu kehtivad piirangud ette näevad. Inimesed on mõistvad ja ühtki vahejuhtumit esinenud ei ole," kirjutab Põhja prefektuur ühismeedias.

Siiski peab politsei Toompeal olejatele pidevalt politseibussi kõlaritest meelde tuletama, et nad kümneliikmelistesse hajutatud gruppidesse hoiaks ja 2+2 reeglit järgiks.

Meeleavaldajad Toompeal 10. aprillil 2021 Foto: Robin Roots

Seekord on protestijad ilusa kevadilmaga kaasa võtnud ka oma lapsed. Muuhulgas on keegi meeleavaldajatele toonud ka kõhukosutust: lahti on lõigatud kaks kringlit.